Воспитанник «Барселоны» Деулофеу может перейти в «Локомотив»

Нападающий «Уотфорда» Жерар Деулофеу может перейти в «Локомотив».

Об этом сообщил агент 26-летнего испанца Альберт Ботинес.

«Жерар действительно может перейти в «Локомотив». Если это случится, то это будет аренда. Сейчас мы ведем переговоры», - цитирует агента Sport24.ru.

Деулофеу является воспитанником «Барселоны». За «Уотфорд» он выступает с 2018 года. В прошлом сезоне испанец провел за клуб 30 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

Деулофеу сыграл четыре игры за сборную Испании и отметился одним забитым мячом.