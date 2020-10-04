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04 октября 13:16
автор: Юрий Нечаев

Воспитанник «Барселоны» Деулофеу может перейти в «Локомотив»

Железнодорожники продолжают работу на трансферном рынке.

Нападающий «Уотфорда» Жерар Деулофеу может перейти в «Локомотив».

Об этом сообщил агент 26-летнего испанца Альберт Ботинес.

«Жерар действительно может перейти в «Локомотив». Если это случится, то это будет аренда. Сейчас мы ведем переговоры», - цитирует агента Sport24.ru.

Деулофеу является воспитанником «Барселоны». За «Уотфорд» он выступает с 2018 года. В прошлом сезоне испанец провел за клуб 30 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

Деулофеу сыграл четыре игры за сборную Испании и отметился одним забитым мячом.

источник: Sport24.ru
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