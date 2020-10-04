Смолов не сыграет с «Химками» из-за повреждения

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов не поможет своей команде в матче 10-го тура РПЛ против «Химок» из-за повреждения.
«Смолов накануне получил небольшое повреждение на предматчевой тренировке и пропустит сегодняшнюю игру», - сообщает пресс-служба москвичей.
Фёдор Смолов накануне получил небольшое повреждение на предматчевой тренировке и пропустит сегодняшнюю игру 😕#ЛокоХимки https://t.co/6RfPfSdHQv— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 4, 2020
Перед этим туром «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Химик» - 14-е (6).