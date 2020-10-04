Андрей Семенов: У сборной России всегда большая поддержка болельщиков. Без них тяжело (видео)

Защитник сборной России Андрей Семенов прокомментировал решение УЕФА разрешить заполнять трибуны на 30% на матчах под эгидой организации.

«Это хорошее событие. Все друзья уже просят билеты. До пандемии мы и не знали, как играть при пустых трибунах. Сейчас понимаешь, что играешь для болельщиков, для этого куража, который больше создают фанаты, чем сама команда. У нашей сборной всегда большая поддержка, трибуны гонят вперед. После чемпионата мира болельщики сплотились и поддерживают команду. Без них тяжело», - цитирует футболиста пресс-служба сборной.

Напомним, в октябре команде Станислава Черчесова предстоит провести три матча. 3 октября россияне сыграют в товарищеском матче против Швеции, а в рамках Лиги наций 11-го и 14-го числа встретятся с Турцией и Венгрией соответственно.