Мата – лучший игрок «МЮ» в сентябре

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата назван лучшим футболистом команды по итогам сентября.

Напомним, в прошлом месяце 32-летний полузащитник помог «красным дьяволам» обыграть «Лутон» (3:0) и «Брайтон» (3:0) в Кубке лиги. При этом он не сыграл ни одного матча в АПЛ.

Thanks to everyone 🙏❤️. Let's go with everything tomorrow boys! 💪🔴 @ManUtd https://t.co/EK4SJCAsHH