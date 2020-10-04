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04 октября 15:25
автор: Артур Гичунцев

Источник: «Локомотив» отказался от услуг Манджукича из-за финансовых требований игрока

В данный момент 34-летний нападающий находится в статусе свободного агента.

«Локомотив» не смог договориться с экс-форвардом «Ювентуса» Марио Манджукичем о подписании трудового контракта.

Как сообщаетTelegram-канал «Мутко против», всему виной финансовые требования игрока.

Изначально хорватский футболист согласился подписать договор на общую сумму в семь млн евро. При этом, ему полагался бонус в виде 2,7 млн евро за переход в стан красно-зеленых. В последний момент Манжукич запросил 10 млн евро и получил отказ.

Напомним, Манджукич играл за такие клубы как «Бавария», мадридский «Атлетико» и «Ювентус». Его последней командой был катарский «Аль-Духаиль», который он покинул этим летом.

источник: «Советский спорт»
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Источник: «Локомотив» отказался от услуг Манджукича из-за финансовых требований игрока
В данный момент 34-летний нападающий находится в статусе свободного агента.
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