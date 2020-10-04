«Аталанта» разгромила «Кальяри» и одержала третью победу кряду

Матч третьего тура чемпионата Италии «Аталанта» – «Кальяри» завершился в пользу хозяев – 5:2.

В составе победителей по голу забили Луис Муриэль, Алехандро Гомес, Марио Пашалич, Дуван Сапата и Сэм Ламмерс. У гостей отличились Диего Годин и Жоао Педро.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пропустил встречу. Хавбек по-прежнему лечится от травмы.

Таким образом, его команда набрала девять очков и вышла на первое место в таблице. У «Кальяри» – один балл и 16-я позиция.

17 октября «Аталанта» встретится с «Наполи», а команда Эусебио Ди Франческо 18-го числа сыграет с «Торино».