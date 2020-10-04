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04 октября 15:40
автор: Артур Гичунцев

«Аталанта» разгромила «Кальяри» и одержала третью победу кряду

Встреча прошла в Бергамо.

Матч третьего тура чемпионата Италии «Аталанта» – «Кальяри» завершился в пользу хозяев – 5:2.

В составе победителей по голу забили Луис Муриэль, Алехандро Гомес, Марио Пашалич, Дуван Сапата и Сэм Ламмерс. У гостей отличились Диего Годин и Жоао Педро.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пропустил встречу. Хавбек по-прежнему лечится от травмы.

Таким образом, его команда набрала девять очков и вышла на первое место в таблице. У «Кальяри» – один балл и 16-я позиция.

17 октября «Аталанта» встретится с «Наполи», а команда Эусебио Ди Франческо 18-го числа сыграет с «Торино».

Серия А. Третий тур

«Аталанта» – «Кальяри» – 5:2 (4:0)

Голы: 1:0 – 7 Муриэль, 1:1 – 24 Годин, 2:1 – 29 Гомес, 3:1 – 37 Пашалич, 4:1 – 42 Сапата, 4:2 – 52 Жоао Педро, 5:2 – 81 Ламмерс.

«Аталанта»: Спортьелло, Хатебур, Паломино (Шутало, 85), Ромеро, Гозенс (Мохика, 74), Пашалич, де Рон, Гомес (Малиновский, 65), Гимшити, Муриэль (Фройлер, 74), Сапата (Ламмерс, 65).

«Кальяри»: Краньо, Годин (Клаван, 85), Валюкевич, Дзаппа (Фараго, 85), Ликояннис, Нандес, Марин (Трамони, 65), Жоао Педро (Паволетти, 86), Рог, Соттиль (Калигара, 78), Симеоне.

источник: «Советский спорт»
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