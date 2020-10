«Аталанта» разгромила «Кальяри» и одержала третью победу кряду

Серия А. Третий тур

«Аталанта» – «Кальяри» – 5:2 (4:0)

Голы: 1:0 – 7 Муриэль, 1:1 – 24 Годин, 2:1 – 29 Гомес, 3:1 – 37 Пашалич, 4:1 – 42 Сапата, 4:2 – 52 Жоао Педро, 5:2 – 81 Ламмерс.

«Аталанта»: Спортьелло, Хатебур, Паломино (Шутало, 85), Ромеро, Гозенс (Мохика, 74), Пашалич, де Рон, Гомес (Малиновский, 65), Гимшити, Муриэль (Фройлер, 74), Сапата (Ламмерс, 65).

«Кальяри»: Краньо, Годин (Клаван, 85), Валюкевич, Дзаппа (Фараго, 85), Ликояннис, Нандес, Марин (Трамони, 65), Жоао Педро (Паволетти, 86), Рог, Соттиль (Калигара, 78), Симеоне.

Non c'è 2 senza 3! 👊 GRAZIE RAGAZZI!! 😍

Good things come in threes! 💪 THANK YOU LADS!! 🤩@Plus500 #AtalantaCaglari #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/2LS1F5N7GY