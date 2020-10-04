ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 октября 16:20
автор: Артур Гичунцев

«Оренбург» не смог обыграть «Велес» в матче ФНЛ

Встреча прошла на домашней арене московского клуба.

«Велес» и «Оренбург» на смогли выявить победителя в матче 13-го тура ФНЛ – 1:1.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ФК «Оренбург» (@fcorenburg)

Таким образом, гости провели четвертый ничейный матч, но продолжают лидировать в таблице, набрав 29 очков. У столичного клуба – 25 очков и пятая позиция.

В другом матче дня «Акрон» на домашней арене обыграл «Чертаново» (1:0) и вышел на 15-ю строчку. У команды 14 очков. На счету подмосковного клуба – 8 очков и 20-я позиция.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ФК Чертаново (@fcchertanovo)

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Тедеско о дерби с «Зенитом»: на такие матчи всегда особый настройХабиб Нурмагомедов поделился мнением относительно своей карьерыВ России стартовали продажи Nissan Qashqai 2020 модельного годаБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на Олимпиаде"Когда закончится этот бардак": Губерниев о смерти Свешникова
Игнатьев признан лучшим футболистом матча «Локомотив» – «Химки» (фото)
Встреча прошла в Москве.
04.10.2020 16:39
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Спецпроект «Экономика футбола». Как Гинер умудрился заработать на вылете «Динамо» и «Ростова»?
Вылеты «Динамо» и «Ростова» и проход «Краснодара» в группу Лиги чемпионов точно принесут ЦСКА более миллиона евро.
Команда Булатова разгромила клуб Пятницкого
ФК «Красный» в гостях разобрался с «Химиком-Арсеналом» - 3:0.
04.10.2020 16:23
Футбол
«Оренбург» не смог обыграть «Велес» в матче ФНЛ
Встреча прошла на домашней арене московского клуба.
04.10.2020 16:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Рубин» – «Ахмат». Стартовые составы
Встреча пройдет на «Казань Арене».
04.10.2020 16:07
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Гол Игнатьева принес победу «Локомотиву» в матче с «Химками»
Встреча прошла в Москве.
04.10.2020 15:55
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Аталанта» разгромила «Кальяри» и одержала третью победу кряду
Встреча прошла в Бергамо.
04.10.2020 15:40
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Источник: «Локомотив» отказался от услуг Манджукича из-за финансовых требований игрока
В данный момент 34-летний нападающий находится в статусе свободного агента.
04.10.2020 15:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Мата – лучший игрок «МЮ» в сентябре
Ранее сообщалось, что испанец может покинуть команду.
04.10.2020 15:09
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Экс-форвард «ПСЖ» Шупо-Мотинг близок к переходу в «Баварию»
Он покинул французский клуб на правах свободного агента.
04.10.2020 14:31
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Зайнутдинов – о победе над «Уралом»: ЦСКА показал характер
Армейцы добыли три очка, играя весь второй тайм в меньшинстве.
04.10.2020 14:16
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика