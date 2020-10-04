«Оренбург» не смог обыграть «Велес» в матче ФНЛ

«Велес» и «Оренбург» на смогли выявить победителя в матче 13-го тура ФНЛ – 1:1.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФК «Оренбург» (@fcorenburg) 4 Окт 2020 в 6:04 PDT

Таким образом, гости провели четвертый ничейный матч, но продолжают лидировать в таблице, набрав 29 очков. У столичного клуба – 25 очков и пятая позиция.

В другом матче дня «Акрон» на домашней арене обыграл «Чертаново» (1:0) и вышел на 15-ю строчку. У команды 14 очков. На счету подмосковного клуба – 8 очков и 20-я позиция.