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04 октября 16:23

Команда Булатова разгромила клуб Пятницкого

ФК «Красный» в гостях разобрался с «Химиком-Арсеналом» - 3:0.

Футболисты «Химика-Арсенала» в домашнем матче девятого тура первенства ПФЛ неожиданно проиграли «Красному» из Смоленской области. Встреча, прошедшая в воскресенье в Новомосковске, завершилась победой смоленских «волков» - 3:0.

Для «Химика-Арсенала», возглавляемого экс-полузащитником «Спартака» Андреем Пятницким, это поражение стало первым в чемпионате! Главным тренером «Красного» является другой прославленный футболист «Спартака» - Виктор Булатов. Смоленская команда, дебютирующая в этом сезоне в ПФЛ, одержала первую крупную викторию на профессиональной арене.

В составе победителей по мячу забили Илья Федоров, Кирилл Помельников и Юрий Марин. Полный матч в составе гостей отыграли защитник Марат Бокоев, которым интересуются клубы РПЛ, а также бывший полузащитник «Анжи» Амир Мохаммад, имеющий опыт РПЛ.

Лидирует в чемпионате саратовский «Сокол», у которого 20 очков. У «Химика-Арсенала» осталось 16 очков. Он идет третьим. ФК «Красный», набрав 13 очков, расположился на седьмом месте.

источник: «Советский спорт»
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