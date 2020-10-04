«Арсенал» обыграл «Шеффилд» благодаря голу Николя Пепе

Матч четвертого тура АПЛ «Арсенал» – «Шеффилд» завершился в пользу лондонского клуба – 2:1.

В составе победителей по голу забили Букайо Сака и Николя Пепе. В обоих случаях ассистентом выступил Эктор Бельерин. У гостей отличился Дэвид Макголдрик.

Таким образом, «канониры» вышли на четвертое место в таблице, набрав девять очков. У «Шеффилда» – ни одного балла и предпоследняя, 19-я позиция.

В следующем туре команда Микеля Артеты сыграет с «Манчестер Сити», а подопечные Криса Уилдера примут «Фулхэм». Оба матча пройдут 17 октября.

АПЛ. Четвертый тур