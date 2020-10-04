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04 октября 18:10
автор: Артур Гичунцев

«Арсенал» обыграл «Шеффилд» благодаря голу Николя Пепе

Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс».

Матч четвертого тура АПЛ «Арсенал» – «Шеффилд» завершился в пользу лондонского клуба – 2:1.

В составе победителей по голу забили Букайо Сака и Николя Пепе. В обоих случаях ассистентом выступил Эктор Бельерин. У гостей отличился Дэвид Макголдрик.

Таким образом, «канониры» вышли на четвертое место в таблице, набрав девять очков. У «Шеффилда» – ни одного балла и предпоследняя, 19-я позиция.

В следующем туре команда Микеля Артеты сыграет с «Манчестер Сити», а подопечные Криса Уилдера примут «Фулхэм». Оба матча пройдут 17 октября.

АПЛ. Четвертый тур

«Арсенал» – «Шеффилд» – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – 61 Сака, 2:0 – 64 Пепе, 2:1 – 83 Макголдрик.

«Арсенал»: Лено, Тирни, Давид Луиз, Габриэл, Бельерин, Себальос (Джака, 81), Сака (Мэйтленд-Найлз, 87), Эль-Ненни, Виллиан, Нкетиа (Пепе, 58), Обамеянг.

«Шеффилд Юнайтед»: Рэмсдейл, Болдок, Башем (Шарп, 76), Робинсон, Стивенс, Осборн (Флек, 63), Ландстрем, Берк (Макберни, 56), Берге, Иган, Макголдрик.

Предупреждение: Берге (38).

источник: «Советский спорт»
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