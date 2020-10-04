«Лацио» на своем поле сыграл вничью с «Интером»

Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 1:1. В составе миланского клуба голом отметился Лаутаро Мартинес (30-я минута), у римлян отличился отличился Сергей Милинкович-Савич (55).

Отметим, что на 70-й минуте встречи с поля был удален форвард «Лацио» Чиро Иммобиле, а на 87-й - красную карточку получил полузащитник «Интера» Стефано Сенси.

После этой игры «Лацио» набрал четыре очка и расположился на девятом месте в турнирной таблице серии А, «Интер» с семью очками занимает третье место.

Добавим, что «Лацио» является соперником санкт-петербургского «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов. Первая встреча команд состоится в России 4 ноября, ответная пройдет в Италии 24 ноября.