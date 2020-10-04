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04 октября 18:25

Дубль Заболотного принес «Сочи» победу над «Ростовом»

Футболисты «Сочи» переиграли «Ростов» в домашнем матче десятого тура чемпионата России.

Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 4:2 в пользу сочинской команды, в составе которой голами отметились Никита Бурмистров (19-я минута), Артур Юсупов (66) и Антон Заболотный (78, 84), у ростовского клуба отличились Алексей Ионов (62) и Дмитрий Полоз (74).

Отметим, что на 63-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален норвежский полузащитник гостей Матиас Норманн.

После этой игры «Сочи» набрал 19 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 17 очками после этого поражения опустился на шестое место.

В следующем туре «Сочи» в гостях сыграет с «Зенитом», а «Ростов» на своем поле встретится с «Ахматом».

Чемпионат России
10-й тур

«Сочи» – «Ростов» – 4:2 (1:0)

Голы: Бурмистров, 19. Юсупов, 66. Заболотный, 78. Заболотный, 84. – Ионов, 62. Полоз, 74.

«Сочи»: Джанаев, Маммана, Маргасов, Мевля, Миладинович, Нобоа, Жоаозиньо (Пруцев, 72), Бурмистров, Юсупов, Набиуллин, Заболотный.

«Ростов»: Песьяков, Чистяков (Обухов, 46), Осипенко, Козлов (Долгов, 82), Хаджикадунич, Норманн, Ионов (Мамаев, 81), Хасимото, Байрамян, Чернов, Полоз (Логашов, 76).

Предупреждения: Норманн (33), Хаджикадунич (36), Козлов (48), Осипенко (56), Полоз (59), Нобоа (63).

Удаление: Норманн (63).

источник: «Советский спорт»
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