Дубль Заболотного принес «Сочи» победу над «Ростовом»

Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 4:2 в пользу сочинской команды, в составе которой голами отметились Никита Бурмистров (19-я минута), Артур Юсупов (66) и Антон Заболотный (78, 84), у ростовского клуба отличились Алексей Ионов (62) и Дмитрий Полоз (74).

Отметим, что на 63-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален норвежский полузащитник гостей Матиас Норманн.

После этой игры «Сочи» набрал 19 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 17 очками после этого поражения опустился на шестое место.

В следующем туре «Сочи» в гостях сыграет с «Зенитом», а «Ростов» на своем поле встретится с «Ахматом».

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