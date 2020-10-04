«Ахмат» вырвал ничью у «Рубина» благодаря голу с пенальти

Матч 10-го тура РПЛ «Рубин» – «Ахмат» завершился вничью – 1:1.

В составе хозяев отличился полузащитник Хвича Кварацхелия. У гостей это сделал нападающий Георгий Мелкадзе, забивший с пенальти на 80-й минуте.

Отметим, что казанцы играли в меньшинстве с середины второго тайма, поскольку с поля был удален хавбек Дарко Йевтич.

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого набрали 15 очков и занимают восьмое место в таблице. У команды Андрея Талалаева – 14 очков и 10-я строчка.

В следующем туре «Рубин» сыграет на выезде с «Краснодаром», клуб из Чечни отправится в гости к «Ростову».