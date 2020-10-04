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04 октября 18:28

«Ахмат» вырвал ничью у «Рубина» благодаря голу с пенальти

Встреча прошла в Казани.

Матч 10-го тура РПЛ «Рубин» – «Ахмат» завершился вничью – 1:1.

В составе хозяев отличился полузащитник Хвича Кварацхелия. У гостей это сделал нападающий Георгий Мелкадзе, забивший с пенальти на 80-й минуте.

Отметим, что казанцы играли в меньшинстве с середины второго тайма, поскольку с поля был удален хавбек Дарко Йевтич.

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого набрали 15 очков и занимают восьмое место в таблице. У команды Андрея Талалаева – 14 очков и 10-я строчка.

В следующем туре «Рубин» сыграет на выезде с «Краснодаром», клуб из Чечни отправится в гости к «Ростову».

РПЛ. 10-й тур

«Рубин» – «Ахмат» – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – 53 Кварацхелия, 1:1 – 80, пенальти Мелкадзе.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Бегич, Самошников, Старфельт, Абильгор, Хван Ин Бом, Кварацхелия (Шатов, 90), Евтич, Бакаев (Макаров, 67), Деспотович.

«Ахмат»: Гудиев, Нижич, Ненахов, Быстров (Понсе, 78), Богосовац, Полярус, Тимофеев, Мелкадзе, Харин (Садулаев, 62), Анхель, Ильин.

Предупреждения: Ненахов (9), Мелкадзе (47), Самошников (61), Евтич (64), Быстров (75), Тимофеев (89).

Удаление: Евтич (68).

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