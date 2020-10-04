«Локомотив» заплатит пять миллионов евро за переход Зе Луиша из «Порту»

Как сообщает португальская газета O Jogo, сделка с российским клубом практически закрыта. Переход нападающего обойдется «Локомотиву» в пять миллионов евро

Отмечается, что на данный момент неизвестно, будет ли осуществлен прямой переход или российская команда арендует форварда с включением в соглашение обязательной оговорки о последующем выкупе трансфера.

Напомним, 29-летний Зе Луиш перешел в «Порту» из «Спартака» за 10,75 млн евро. В его активе 32 матча, 10 голов и два голевых паса.