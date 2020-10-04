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04 октября 19:47

Леонид Слуцкий: До удаления мы контролировали ход встречи с «Ахматом»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал игру команды в матче с «Ахматом» (1:1).

- Я считаю, что в целом до удаления мы контролировали ход встречи: мы забили гол, у нас было большое количество моментов в первом тайме и во втором тайме. Понятно, что после удаления больше сконцентрировались на обороне и попытались удержать счет, который был. Другого варианта наверно у нас и не было. Но, к сожалению, нам не удалось это сделать, - передает слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Добавим, что подопечные Леонида Слуцкого набрали 15 очков и занимают восьмое место в таблице. У команды Андрея Талалаева – 14 очков и 10-я строчка.

В следующем туре казанская командв сыграет на выезде с «Краснодаром», грозненский клуб отправится в гости к «Ростову».

источник: ФК «Рубин»
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