Президент «Ахмата» – о матче с «Рубином»: Наши футболисты были ближе к победе

Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов оставил запись в соцсети после матч с «Рубином» (1:1) в 10-м туре РПЛ.

«Команды показали интересный футбол. Наши футболисты были ближе к победе, создав много моментов. Благодарен каждому за самоотдачу и стремление выиграть. Ничья на выезде с «Рубином» – результат удовлетворительный.

Наступает пауза в чемпионате в связи с играми сборных. Необходимо восстановиться и провести хорошую подготовительную работу к последующим играм чемпионата и Кубка России», – написал Даудов в своем Instagram.

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого набрали 15 очков и занимают восьмое место в таблице. У команды Андрея Талалаева – 14 очков и 10-я строчка.

В следующем туре «Рубин» сыграет на выезде с «Краснодаром», а клуб из Чечни отправится в гости к «Ростову».