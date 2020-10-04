«Тоттенхэм» в гостях разгромил «Манчестер Юнайтед», забив шесть мячей

В составе лондонской команды голами отметились Тангай Н'Домбеле (4-я минута), Сон Хын Мин (7, 37), Гарри Кейн (30, 79 - пен.) и Серж Орье (51). У манкунианцев отличился Бруну Фернандеш (2).

Отметим, что на 29-й минуте встречи с поля был удален нападающий хозяев Антони Марсьяль.

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» третий раз в своей истории пропустил шесть мячей за один матч в чемпионате английской премьер-лиги: в 1996 году манкунианцы уступили «Саутгемптону» (3:6), а в 2011 - «Манчестер Сити» (1:6).

После этой игры «Тоттенхэм» набрал семь очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Юнайтед» с тремя очками после трех матчей занимает 16-е место.