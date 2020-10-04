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04 октября 20:44

Андрей Талалаев: Постепенно уходим от балетного футбола, который был в концовке прошлого чемпионата

Главный тренер «Ахмата» подвел итоги матча десятого тура чемпионата России с «Рубином» (1:1).

- Мне очень понравилось, как наша команда играла в первом тайме. Мы приехали в гости к очень разностороннему сопернику и поставили задачу лишить их главных козырей - чтобы мяч пореже выходил в атаку, особенно во фланги. Что касается игры 10 на 11, нам не хватило креатива.

Думаю, у хозяев будут претензии по судейству, но мне показалось что арбитр поднял уровень ведения единоборств, мы не в первый раз играем при Москалеве. Мы постепенно уходим от этого балетного футбола, который был совсем недавно, буквально в концовке прошлого чемпионата, когда не давали вообще ничего делать. Это не может быть не оценено. Мне кажется, единоборства и футбол это такое же взаимосвязанное явление, как космос и невесомость, - цитирует Талалаева пресс-служба грозненского клуба.

Добавим, что подопечные Леонида Слуцкого набрали 15 очков и занимают восьмое место в таблице. У команды Андрея Талалаева – 14 очков и 10-я строчка.

В следующем туре казанская команда сыграет на выезде с «Краснодаром», грозненский клуб отправится в гости к «Ростову».

источник: ФК «Ахмат»
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