Агент Шомуродова: Эльдор изначально поставил задачу – попасть в европейский чемпионат

Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, прокомментировал переезд Эльдора Шомуродова в чемпионат Италии.

Ранее стало известно, что нападающий подписал контракт с «Дженоа», рассчитанный до 30 июня 2024 года.

«Шомуродов подписал трудовой договор с клубом Серии А «Дженоа». Когда начинали сотрудничество с Шомуродовым, игрок поставил задачу попасть в сильный европейский чемпионат. Мы разработали стратегию, для реализации которой сначала надо было поиграть в России, в более сильном, чем узбекский, чемпионате.

Сегодня наш план развития карьеры Эльдора вступил в пиковую стадию – парень стал игроком старейшего клуба Серии А. Игрок счастлив, мы горды и рады! Форца, «Дженоа»!» – приводит слова Муминова пресс-служба агентства.

Напомним, 25-летний Шомуродов играл за «Ростов» с 2017 года. В минувшем сезоне РПЛ он провел 28 матчей, забил 11 голов и отдал семь голевых передач