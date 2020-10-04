Уле-Гуннар Сульшер: Мой худший день в качестве игрока и тренера «Манчестер Юнайтед»

- Это мой второй язык, поэтому мне очень сложно выразить произошедшее словами. Это ужасное чувство, худший день, который у меня был в качестве тренера и игрока «Манчестер Юнайтед».

Иногда вы делаете ошибки, это часть жизни, и мы допустили слишком много ошибок в одном матче. Этот результат показывает, что мы играли против очень хорошей команды, которая наказывала нас почти каждый раз, когда мы совершали ошибку, - приводит слова Сульшера BBC.

Отметим, «Манчестер Юнайтед» третий раз в своей истории пропустил шесть мячей за один матч английской премьер-лиги: в 1996 году манкунианцы уступили «Саутгемптону» (3:6), а в 2011 - «Манчестер Сити» (1:6).

После этого поражения «Манчестер Юнайтед» с тремя очками после трех матчей опустился на 16-е место в турнирной таблице АПЛ.