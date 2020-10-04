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04 октября 21:38
автор: Артур Гичунцев

Карпин – о судействе в матче с «Сочи»: Почему у одной команды восемь карточек, а у другой одна?

По окончании встречи специалист был удален с поля за споры с арбитром.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал судейство после поражения от «Сочи» (2:4) в матче 10-го тура РПЛ.

«Естественно, не согласен с удалением Норманна. Почему у одной команды восемь карточек, а у другой одна? За то, что Норманн быстро встал, не дотронувшись не до кого, а ему показывают вторую желтую – у меня вопросы.

Фол Козлова за высоко поднятую ногу – жёлтая карточка. А футболист «Сочи» против Хашимото сыграл так же высоко поднятой ногой, но Хашимото не упал на землю и не стал корчиться – это не желтая. Почему там есть желтая, а здесь нет? Значит, надо падать и симулировать, что тебя задели по лицу, видимо так» – сказал Карпин клубной пресс-службе.

После сегодняшнего матча «Сочи» набрал 19 очков и поднялся на четвертую строчку в РПЛ. «Ростов» опустился на шестое место. В его активе 17 очков.

В следующем туре черноморский клуб сыграет на выезде с «Зенитом», а команда Карпина встретится на своем поле с «Ахматом».

источник: ФК «Ростов»
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