«Барселона» – «Севилья». Пьянич остался в запасе

«Барселона» и «Севилья» объявили стартовые составы на матч пятого тура испанской примеры.
«Барселона»: Нето, Альба, Пике, Араухо, Роберто, Бускетс, Френки де Йонг, Коутиньо, Фати, Гризманн Месси.
Запасные: Тенас, Пенья, Дест, Минго, Аленья, Пьянич, Пуч, Брайтвайт, де ла Фуэнте, Дембеле, Лопес, Тринкан.
«Севилья»: Боно, Навас, Кунде, Карлос, Акунья, Фернандо, Ракитич, Хордан, Сусо, Окампос, Люк де Йонг.
Запасные: Диас, Вацлик, Эскудеро, Гомес, Гудель, Посо, Родригес, Торрес, Васкес, Эль-Хаддади, Эн-Несири, Фернандес.