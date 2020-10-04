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04 октября 21:42
автор: Артур Гичунцев

«Барселона» – «Севилья». Пьянич остался в запасе

Босниец был куплен у «Ювентуса» за 60 млн евро.

«Барселона» и «Севилья» объявили стартовые составы на матч пятого тура испанской примеры.

«Барселона»: Нето, Альба, Пике, Араухо, Роберто, Бускетс, Френки де Йонг, Коутиньо, Фати, Гризманн Месси.

Запасные: Тенас, Пенья, Дест, Минго, Аленья, Пьянич, Пуч, Брайтвайт, де ла Фуэнте, Дембеле, Лопес, Тринкан.

«Севилья»: Боно, Навас, Кунде, Карлос, Акунья, Фернандо, Ракитич, Хордан, Сусо, Окампос, Люк де Йонг.

Запасные: Диас, Вацлик, Эскудеро, Гомес, Гудель, Посо, Родригес, Торрес, Васкес, Эль-Хаддади, Эн-Несири, Фернандес.

Напомним, встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22.00 мск.

источник: «Советский спорт»
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