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Жозе Моуринью: Никто не мог ожидать, что мы приедем в Манчестер и выиграем 6:1
04 октября 21:45

Жозе Моуринью: Никто не мог ожидать, что мы приедем в Манчестер и выиграем 6:1

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал крупную победу команды в матче чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (6:1).

- Очень хорошо, впечатляюще, но для меня это не сюрприз. Результат - сюрприз, никто не мог ожидать, что мы приедем сюда и выиграем со счетом 6:1. Я мог бы приехать сюда еще раз 20 и больше, но при этом так и не выиграть с таким же счетом.

Это произошло потому, что моя команда феноменальна, обладает отличным характером и большой уверенностью в себе. Мы были лучшей командой на протяжении всего первого тайма, но должны были с уважением отнестись к сопернику. Мы обязаны были уважать историю «Манчестер Юнайтед», который никогда не сдается. Но нам удалось набрать три очка, - приводит слова Моуринью BBC.

Отметим, «Манчестер Юнайтед» третий раз в своей истории пропустил шесть мячей за один матч английской премьер-лиги: в 1996 году манкунианцы уступили «Саутгемптону» (3:6), а в 2011 - «Манчестер Сити» (1:6).

После этой встречи «Тоттенхэм» набрал семь очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Юнайтед» с тремя очками после трех матчей занимает 16-е место.

источник: BBC
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