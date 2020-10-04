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«Динамо» дома одержало победу над «Краснодаром»
04 октября 21:55

«Динамо» дома одержало победу над «Краснодаром»

Футболисты «Динамо» обыграли «Краснодар» в домашнем матче 10-го тура чемпионата России со счетом 2:0.

В составе московской команды голами отметились Вячеслав Грулев (37-я минута) и Даниил Лесовой (57).

После этой игры «Динамо», набрав 17 очков поднялось на шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» с 15 очками расположился на восьмой строчке.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет против ЦСКА, а «Краснодар» на своем поле встретится с «Рубином».

Чемпионат России
10-й тур

«Динамо» – Краснодар 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: Грулев, 37. Лесовой, 57.

«Динамо»: Шунин, Ордец, Паршивлюк, Скопинцев (Плиев, 86), Евгеньев, Лесовой, Моро, Фомин, Шиманьски (Школик, 90), Грулев (Терехов, 86), Н»Жи (Комличенко, 69).

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Сорокин, Рамирес (Панталеао, 22), Газинский (Камболов, 75), Уткин (Сулейманов, 56), Классон (Сперцян, 75), Вильена, Кабелла, Берг (Кутовой, 75).

Предупреждения: Н»Жи (6), Паршивлюк (41), Шиманьски (45), Смольников (47), Панталеао (66), Газинский (74), Лесовой (74).

источник: «Советский спорт»
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