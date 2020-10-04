«Динамо» дома одержало победу над «Краснодаром»

В составе московской команды голами отметились Вячеслав Грулев (37-я минута) и Даниил Лесовой (57).

После этой игры «Динамо», набрав 17 очков поднялось на шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» с 15 очками расположился на восьмой строчке.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет против ЦСКА, а «Краснодар» на своем поле встретится с «Рубином».

Чемпионат России

10-й тур

«Динамо» – Краснодар 2:0 (1:0, 1:0)