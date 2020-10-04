Максим Калиниченко: Почему покупку Кокорина называют авантюрой?

- Почему покупку Кокорина называют авантюрой? Подписали же потенциально игрока сборной России. Сейчас его пока что преследуют травмы, но в этом не только его беда, но и «Спартака» тоже. Кокорин много чего доказал в российском футболе, но травмы не позволяют сыграть, - сказал Калиниченко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что бывший форвард «Зенита» и «Сочи» заключил контракт со «Спартаком» 2 августа, но пока сыграл лишь три матча за новую команду, проведя на поле всего 148 минут.