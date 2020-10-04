«Шахтер» ушел на самоизоляцию

«После матча «Десна» – «Шахтер» медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды. Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала «оранжево-черных» оказались положительными. Клубом предприняты все необходимые меры. «Шахтер» в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача», – говорится в сообщении пресс-службы украинской команды.

Отмечается, что в понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия.

Напомним, что в воскресенье «Шахтер» на выезде сыграл вничью с «Десной» (2:2 ) в матче пятого тура чемпионата Украины.