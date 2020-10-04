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04 октября 23:10

«Астон Вилла» на своем поле разгромила «Ливерпуль», забив семь мячей

Футболисты «Астон Виллы» одержали победу над «Ливерпулем» в домашнем матче 4-го тура чемпионата Англии со счетом 7:2.

В составе бирмингемской команды голами отметились Олли Уоткинс (4-я, 22-я и 39-я минуты), Джон Макгинн (35), Росс Баркли (55) и Джек Грилиш (66, 75), у мерсисайдцев дублем отличился Мохамед Салах (33, 60).

Отметим, что последний раз «Ливерпуль» пропускал семь мячей в одном матче чемпионата Англии в апреле 1963 года, когда проиграл «Тоттенхэму» (2:7).

После этой встречи «Астон Вилла», одержав три победы в трех матчах на старте сезона, набрала девять очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги. «Ливерпуль», потерпев первое поражение в чемпионате, с девятью очками опустился на пятое место.

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет против «Эвертона», а «Астон Вилла» в гостях встретится с «Лестером».

Чемпионат Англии
4-й тур

«Астон Вилла» - «Ливерпуль» - 7:2 (4:1).

Голы: Уоткинс, 4. Уоткинс, 22, Макгинн,35. Уоткинс, 39. Баркли, 55. Грилиш, 66. Грилиш, 75. – Салах, 33. Салах, 60.

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Конса, Мингз, Кэш (Аль-Мухаммади, 80), Дуглас Луис (Накамба, 80), Макгинн, Грилиш, Баркли, Трезеге, Уоткинс.

«Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк, Гомес (Джонс, 61), Робертсон, Александер-Арнолд, Фабиньо, Кейта (Минамино, 46), Салах, Вейналдум, Диогу Жота, Фирмино (Милнер, 68).

Предупреждения: ван Дейк (38), Дуглас Луис (46).

источник: «Советский спорт»
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