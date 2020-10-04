«Астон Вилла» на своем поле разгромила «Ливерпуль», забив семь мячей

В составе бирмингемской команды голами отметились Олли Уоткинс (4-я, 22-я и 39-я минуты), Джон Макгинн (35), Росс Баркли (55) и Джек Грилиш (66, 75), у мерсисайдцев дублем отличился Мохамед Салах (33, 60).

Отметим, что последний раз «Ливерпуль» пропускал семь мячей в одном матче чемпионата Англии в апреле 1963 года, когда проиграл «Тоттенхэму» (2:7).

После этой встречи «Астон Вилла», одержав три победы в трех матчах на старте сезона, набрала девять очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги. «Ливерпуль», потерпев первое поражение в чемпионате, с девятью очками опустился на пятое место.

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет против «Эвертона», а «Астон Вилла» в гостях встретится с «Лестером».

Чемпионат Англии

4-й тур