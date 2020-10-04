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04 октября 23:15

Матч между «Ювентусом» и «Наполи» официально отменен

Встреча третьего тура чемпионата Италии между туринской и неаполитанской командами не состоится.

Как сообщает телеканал Sky Sport Italy, встреча признана несостоявшейся из-за отсутствия одной из команд.

Как сообщает издание, футболисты «Ювентуса» прибыли на игру и вышли на поле, однако, «Наполи» так и не появился на стадионе.

Отмечается, что дальнейшие решения по матчу будут приняты во вторник.

Ранее итальянские СМИ сообщили о трех случаях заражения коронавирусом в «Наполи», после чего власти Неаполя якобы запретили команде Дженнаро Гаттузо покидать регион.

Напомним, что матч должен был пройти в воскресенье в Турине и начаться в 21:45 по московскому времени.

Добавим, что в субботу «Дженоа» перенес встречу с «Торино», потому что в клубе было зафиксировано 22 случая заражения, в том числе 17 среди футболистов.

источник: Sky Sport Italia
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