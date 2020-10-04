Мурад Мусаев: В матче с «Динамо» не хватило ни ресурсов, ни сил

- Трудная игра, не могли рассчитывать на нескольких футболистов, плюс тяжелый график. Если бы зашли во второй тайм с равным счетом, было бы больше шансов. «Динамо» любит контратаковать. А у нас не было ни ресурсов, ни сил, - приводит слова Мусаева ТАСС.

Добавим, что после этой игры «Динамо», набрав 17 очков поднялось на шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» с 15 очками расположился на восьмой строчке.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет против ЦСКА, а «Краснодар» на своем поле встретится с «Рубином».