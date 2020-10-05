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05 октября 00:19

Юрген Клопп: Мы собрали все глупости и ошибки в одной игре с «Астон Виллой»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал крупное поражение в матче четвертого тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (2:7).

- По разным причинам «Астон Вилла» преуспела, использовав все ошибки, которые мы допустили. Первый гол оказал влияние на ход матча, хотя не должен был, так как мы и раньше пропускали подобные мячи. Однако реакция в этот раз была хуже, и наш план на игру не сработал.

Каждый раз, когда игроки «Астон Виллы» получали мяч, они контратаковали, а наши попытки остановить их были ниже среднего. Мы имели хорошие моменты, но они не приводили ни к чему, а моменты у соперника всегда приводили к серьезной опасности или голам. Это имеет значение. Все, что нельзя делать в футбольном матче, мы совершили сегодня вечером, но вся заслуга все равно принадлежит «Астон Вилле», они заставили нас сделать это.

Почему не сработал план на игру? Это было неожиданно, но это случилось сегодня вечером. Для меня это не конкретный момент, мы собрали все глупости и ошибки в одной игре. Сегодняшний вечер не был небрежным. Это просто было плохо, и должен признать, я не могу это изменить. Я бы хотел провести тренировку завтра и во вторник, поговорить об этом, но парни возвращаются к международным матчам. Надеюсь, они вернутся здоровыми, и мы используем два дня для подготовки к матчу с «Эвертоном», - передает слова Клоппа BBC со ссылкой на Sky Sports.

Отметим, что последний раз «Ливерпуль» пропускал семь мячей в одном матче чемпионата Англии в апреле 1963 года, когда проиграл «Тоттенхэму» (2:7).

После этой встречи «Ливерпуль», потерпев первое поражение в чемпионате, с девятью очками опустился на пятое место в турнирной таблице английской премьер-лиги. В следующем туре мерсисайдцы на выезде сыграют против «Эвертона».

источник: BBC
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Юрген Клопп: Мы собрали все глупости и ошибки в одной игре с «Астон Виллой»
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