Егор Титов: Мы разбаловали наших игроков. Лимит на легионеров давно надо было отменить

Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов призвал отменить лимит на легионеров в чемпионате России.

«Учитывая зарплаты в России для местных игроков, уехать в топ-чемпионат может только тот, кто понимает, что главное – рост, а не деньги.

Мы разбаловали наших игроков. Лимит на легионеров надо было отменить уже давно. Российский паспорт сейчас очень дорого стоит. Поэтому и получается, что россияне почти не представлены в европейских клубах. Для исправления ситуации нам давно пора вводить потолок зарплат, как в хоккее», – цитирует Титова газета «Известия».

Добавим, что последним российским футболистом, который уехал в Европу, стал полузащитник Алексей Миранчук. Он перешел из «Локомотива» в итальянскую «Аталанту» за 14,50 млн евро. Это случилось в сентябре 2020 года.