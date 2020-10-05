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05 октября 06:45

Бывший пресс-атташе «Зенита» прокомментировал перепалку Дзюбы и Семака

Инцидент произошел во время дерби со «Спартаком» (1:1).

Бывший пресс-атташе «Зенита» Федор Погорелов высказался о перепалке между форвардом питерской команды Артемом Дзюбой и главным тренером Сергеем Семаком.

«Там был понятный эпизод. Дзюбе очень больно наступили на ахилл. На бровке к выходу на замену уже готовился Азмун, но Артем подошел и сказал, мол, нет, ребята, я еще поиграю. После этого он делает голевую передачу и, судя по всему, когда бежит мимо тренерской скамейки, пихает Семаку: «Ты зачем меня хотел менять? Смотри, кто результат сделал!» Семак ему что-то ответил.

Команда живет три года. Семак показывал, что он умеет резать по-живому. И Анюкова он в свое время отрезал. Я спрашивал Дзюбу: «Вы сожрете Семака?» Потому что, несомненно, рано или поздно или Семак сожрет Дзюбу, или Дзюба сожрет Семака. Тут нечего обсуждать. Я знаю, Артем Сергеевич, ты это посмотришь. Знаю, ты умный парень. Тут других сюжетов не выдумано. Мне действительно безумно интересно посмотреть, как «Зенит» выйдет из этой ситуации», – сказал Погорелов на YouTube-канале «Грустная Передача о Футболе».

После матча с «Зенитом» красно-белые занимают вторую позицию в чемпионате России, набрав 21 очко. У питерцев – столько же, однако, команда Семака лидирует в таблице, опережая москвичей по дополнительным показателям.

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