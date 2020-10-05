Александр Мостовой: Благодаря своим качествам Малком может проявить себя в Лиге чемпионов

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре полузащитника «Зенита» Малкома.

«У многих бразильцев такая черта характера, что они себя берегут. Но в отношении именно Малкома такого нет. Он многое делает на поле, он сильный футболист, но точно может играть еще лучше. Без него сейчас «Зенит» представить себе невозможно.

У него есть качества, присущие левоногим игрокам, он может себя благодаря им проявить в Лиге чемпионов», – цитирует Мостового «Матч ТВ».

Добавим, что на групповом этапе Лиги чемпионов питерский клуб сыграет с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».