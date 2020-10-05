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05 октября 07:28
автор: Артур Гичунцев

Флик – после победы над «Гертой»: Меня радует менталитет «Баварии»

Команда вырвала победу благодаря покеру Роберта Левандовски.

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался после победы над «Гертой» (4:3) в матче третьего тура бундеслиги.

«Оценивая эту победу, необходимо учитывать все обстоятельства. Футболистам, которые готовы не на все 100 процентов, не так просто играть. Мы знаем, что должны лучше играть в обороне и должны лучше оказывать давление на соперника. В данный момент нам не достает нескольких процентов.

Что меня особенно радует, так это менталитет команды. Парни показали абсолютную волю к победе. После перерыва мы должны снова начать показывать тот хороший футбол, который мы все любим. Несмотря на всю усталость, можно показывать свою игру. Роберт Левандовски это продемонстрировал: из тех шансов, что у него были, он сотворил голы. Роберт – абсолютный бомбардир. Для меня важно, что он привносит и другие элементы: раздает передачи и отрабатывает в обороне. Поэтому я им очень доволен.

Комплимент команде хотя бы за то, что касается менталитета. То, как мы играли в футбол, – это не по-баварски, и мы это знаем», – заявил специалист клубной пресс-службе.

«Бавария» набрала шесть очков и вышла на четвертое место в бундеслиге. У берлинского клуба – три очка и 13-я позиция.

17 октября мюнхенский гранд сыграет на выезде против «Арминии», а «Герта» в тот же день примет «Штутгарт».

источник: ФК «Бавария»
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