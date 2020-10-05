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05 октября 07:48
автор: Артур Гичунцев

СМИ: Норманн интересен «Фулхэму»

Ранее норвежец выступал за «Брайтон».

Хавбек «Ростова» Матиас Норманн может вернуться в чемпионат Англии.

Как сообщает Daily Mail, «Фулхэм» намеревается укрепить центральную линию, а в качестве основного варианта выступает полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик.

Отмечается, что трансфер англичанина маловероятен, поэтому «дачники» переключились на 24-летнего игрока россиян.

Напомним, Норманн был куплен у «Брайтона» за 1,70 млн евро. В текущем сезоне хавбек провел 10 матчей, забил один гол и отдал два голевых паса.

источник: «Советский спорт»
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