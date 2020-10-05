СМИ: Норманн интересен «Фулхэму»

Хавбек «Ростова» Матиас Норманн может вернуться в чемпионат Англии.
Как сообщает Daily Mail, «Фулхэм» намеревается укрепить центральную линию, а в качестве основного варианта выступает полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик.
Отмечается, что трансфер англичанина маловероятен, поэтому «дачники» переключились на 24-летнего игрока россиян.
Напомним, Норманн был куплен у «Брайтона» за 1,70 млн евро. В текущем сезоне хавбек провел 10 матчей, забил один гол и отдал два голевых паса.
источник: «Советский спорт»