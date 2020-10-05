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05 октября 08:30
автор: Артур Гичунцев

«Главное, что команда победила». Овечкин высказался о матче «Динамо» – «Краснодар»

Встреча прошла на домашней арене столичного клуба.

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин посетил матч 10-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Краснодаром (2:0).

По окончании встречи воспитанник бело-голубых дал комментарий клубной пресс-службе.

«Всё шикарно, думаю, болельщики, которые пришли на стадион, получили удовольствие. Главное, что команда победила.

Все рады, все довольны. Главное, что команда довольна. Было важно психологически одержать победу», – заявил капитан «столичных».

«Динамо», набрав 17 очков, поднялось на шестое место в таблице РПЛ, а «Краснодар», у которого 15 очков, расположился на восьмой строчке.

В следующем туре москвичи сыграют в гостях против ЦСКА, а «быки» на своем поле встретятся с «Рубином».

источник: «Советский спорт»
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