«Главное, что команда победила». Овечкин высказался о матче «Динамо» – «Краснодар»

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин посетил матч 10-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Краснодаром (2:0).
По окончании встречи воспитанник бело-голубых дал комментарий клубной пресс-службе.
«Всё шикарно, думаю, болельщики, которые пришли на стадион, получили удовольствие. Главное, что команда победила.
Все рады, все довольны. Главное, что команда довольна. Было важно психологически одержать победу», – заявил капитан «столичных».
«Динамо», набрав 17 очков, поднялось на шестое место в таблице РПЛ, а «Краснодар», у которого 15 очков, расположился на восьмой строчке.