Хавбек египетского «Эль-Гуна» сообщил об интересе «Рубина»

Полузащитник египетского клуба «Эль-Гуна» Ахмед Хамди рассказал об интересе «Рубина».

По его словам, российский клуб отправил ему предложение 30 сентября. Он согласен на переезд в РПЛ, однако, его трансфер до сих пор не состоялся из-за поведения руководства.

«В клубе не отвечают на мои звонки. Я хочу знать правду. Они ведут себя как дети», – добавил футболист изданию Kingfut.

22-летний Хамди выступает за «Эль-Гуну» с 2019 года. На его счету 37 матчей, пять голов и три голевых паса. Также он провел пять матчей за сборную Египта.