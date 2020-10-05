Ван Дейк – о поражении от «Астон Виллы: Главное – не сходить с ума и пережить этот момент

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался после поражения от «Астон Виллы» (2:7) в четвертом туре английской премьер-лиги.

«Во-первых, хочу отдать должное сопернику. Во-вторых, «Ливерпуль» должен поработать над реализацией и улучшить игру в обороне. Конечно, мы разочарованы. Нельзя проигрывать с таким счетом.

Сейчас важно держаться вместе и сделать все, чтоб подобное больше не повторилось. Главное – не сходить с ума и пережить этот момент», – цитирует голландца ВВС.

Добавим, что в следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет против «Эвертона», а «Астон Вилла» в гостях встретится с «Лестером».