ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
05 октября 10:14
автор: Артур Гичунцев

В «Лионе» подтвердили возможный трансфер Депая в «Барселону»

Ранее сообщалось, что его переход инициировал новый тренер каталонцев Рональд Куман.

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано заявил, что нападающий французского клуба Мемфис Депай согласовал контракт с «Барселоной».

«Он может уйти в понедельник, 5 октября. Впрочем, если Депай останется мы будем только счастливы», – добавил функционер для Telefoot.

Напомним, 26-летний футболист перешел в «Лион» зимой 2017 года. Он был куплен у «МЮ» за 16 млн евро.

В минувшем сезоне нападающий помог команде дойти до полуфинала Лиги чемпионов. В его активе восемь матчей и шесть голов. Также он провел 13 встреч в чемпионате Франции, где отличился девять раз и дважды ассистировал партнерам.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Мощный взрыв на востоке Афганистана унес жизни 15 человекСемак о «Спартаке»: команда очень серьёзнаяХабиб Нурмагомедов поделился мнением относительно своей карьерыТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринРади кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвуменЖенщина в невидимом купальнике возмутила посетителей бассейна
Россия получит от ФИФА 100 млн долларов за организацию чемпионата мира
Турнир прошел в 2018 году.
05.10.2020 10:46
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Конфликт Дзюбы и Семака. Что говорят об этом?
Большинство наблюдателей написало в своих соцсетях что-то в жанре "Дзюба напихал Семаку". Что на самом деле происходит у чемпионов?
В «Лионе» подтвердили возможный трансфер Депая в «Барселону»
Ранее сообщалось, что его переход инициировал новый тренер каталонцев Рональд Куман.
05.10.2020 10:14
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Ван Дейк – о поражении от «Астон Виллы: Главное – не сходить с ума и пережить этот момент
«Красные» пропустили семь мячей впервые с 1963 года.
05.10.2020 09:10
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Хавбек египетского «Эль-Гуна» сообщил об интересе «Рубина»
Казанцы хотят арендовать игрока до конца сезона-2019/20 с правом выкупа.
05.10.2020 08:47
Футбол
«Главное, что команда победила». Овечкин высказался о матче «Динамо» – «Краснодар»
Встреча прошла на домашней арене столичного клуба.
05.10.2020 08:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
СМИ: Норманн интересен «Фулхэму»
Ранее норвежец выступал за «Брайтон».
05.10.2020 07:48
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Флик – после победы над «Гертой»: Меня радует менталитет «Баварии»
Команда вырвала победу благодаря покеру Роберта Левандовски.
05.10.2020 07:28
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Александр Мостовой: Благодаря своим качествам Малком может проявить себя в Лиге чемпионов
В текущем сезоне бразилец провел 11 матчей. В его активе один гол и один голевой пас.
05.10.2020 07:11
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бывший пресс-атташе «Зенита» прокомментировал перепалку Дзюбы и Семака
Инцидент произошел во время дерби со «Спартаком» (1:1).
05.10.2020 06:45
Футбол
Егор Титов: Мы разбаловали наших игроков. Лимит на легионеров давно надо было отменить
В данный момент клубы РПЛ формируют состав по системе 8 иностранцев +17 россиян.
05.10.2020 06:16
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика