В «Лионе» подтвердили возможный трансфер Депая в «Барселону»

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано заявил, что нападающий французского клуба Мемфис Депай согласовал контракт с «Барселоной».

«Он может уйти в понедельник, 5 октября. Впрочем, если Депай останется мы будем только счастливы», – добавил функционер для Telefoot.

Напомним, 26-летний футболист перешел в «Лион» зимой 2017 года. Он был куплен у «МЮ» за 16 млн евро.

В минувшем сезоне нападающий помог команде дойти до полуфинала Лиги чемпионов. В его активе восемь матчей и шесть голов. Также он провел 13 встреч в чемпионате Франции, где отличился девять раз и дважды ассистировал партнерам.