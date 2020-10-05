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05 октября 11:59
автор: Артур Гичунцев

Медведев – о ситуации Кузяева: Цель – привлечение внимания, а не то, что происходит на самом деле

Ранее стало известно, что игрок отказался продлевать контракт с клубом и покинул команду на правах свободного агента.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев высказался о текущем положении полузащитника Далера Кузяева.

«Писали, что он уже подписал контракт с «Локомотивом», сейчас уже пишут, что не подписал контракт. Достоверной информации в СМИ нет. Это плохо, потому что целью является не то, что происходит на самом деле, а привлечение внимания. По Кузяеву комментарии будут позже», – цитирует функционера Sport24.ru.

В минувшем сезоне 27-летний Кузяев провел за «Зенит» 28 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Также на его счету 23 матча и один гол в составе сборной России.

источник: Sport24.ru
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