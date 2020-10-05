Медведев – о ситуации Кузяева: Цель – привлечение внимания, а не то, что происходит на самом деле

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев высказался о текущем положении полузащитника Далера Кузяева.

«Писали, что он уже подписал контракт с «Локомотивом», сейчас уже пишут, что не подписал контракт. Достоверной информации в СМИ нет. Это плохо, потому что целью является не то, что происходит на самом деле, а привлечение внимания. По Кузяеву комментарии будут позже», – цитирует функционера Sport24.ru.

В минувшем сезоне 27-летний Кузяев провел за «Зенит» 28 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Также на его счету 23 матча и один гол в составе сборной России.