Шунин – о матче с «Краснодаром»: Победа наша, и это по делу

Голкипер и капитан «Динамо» Антон Шунин оставил запись в своем Instagram после победы над «Краснодаром» (2:0) в матче 10-го тура РПЛ.

«Все в команде бились и отдавались на сто процентов. Победа наша, и это по делу. Поддержка болельщиков была для нас важна как никогда. Каждый чувствовал, что мы «Динамо» и мы одно целое», – написал Шунин.

«Динамо», набрав 17 очков, поднялось на шестое место в таблице РПЛ, а «Краснодар», у которого 15 очков, расположился на восьмой строчке.

В следующем туре москвичи сыграют в гостях против ЦСКА, а «быки» на своем поле встретятся с «Рубином».