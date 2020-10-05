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05 октября 12:55
автор: Артур Гичунцев

Хачатурянц похвалил главного арбитра матча «Спартак» – «Зенит»

Встреча прошла в Москве.

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц оценил работу Павла Кукуяна в качестве главного арбитра матча «Спартак» – «Зенит» (1:1) в 10-м туре РПЛ.

«Это был важнейший матч, и Кукуян проявил себя очень хорошо. Да, безусловно, были какие-то ошибки, но в целом он контролировал игру и справился, наверное, с самым сложным матчем в своей жизни. Я считаю, мы не ошиблись, доверив ему эту встречу, дальше он будет только прогрессировать и получать назначения на другие ответственные матчи.

Кукуян доказал, что у нас могут появляться новые имена в судействе. Нам действительно нужны новые люди, способные обслуживать матчи такого накала. Все хотят новых имен в судейском корпусе, в том числе наши клубы. Они сами нам говорят: пусть приходят новые арбитры, ошибаются, но прогрессируют. Обновление судейского корпуса – одна из главных наших задач, впереди предстоит большая работа», – цитирует Хачатурянца «РИА Новости».

источник: «Советский спорт»
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