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05 октября 13:53
автор: Артур Гичунцев

Стало известно, почему Кузяев не перешел в «Рейнджерс»

Команду тренирует бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

Хавбек сборной России Далер Кузяев мог оказаться в шотландском «Рейнджерс». Об этом сообщает Sport24.ru.

По информации источника, клуб предложил полузащитнику контракт с зарплатой 500 тысяч евро в год. Изначально футболист был согласен на такие условия, однако, его представители потребовали зарплату в размере одного млн евро, после чего «Рейнджерс» отказался от услуг игрока.

Этим летом 27-летний Кузяев покинул «Зенит» на правах свободного агента. В минувшем сезоне он провел 28 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Также на его счету 23 матча и один гол в составе сборной России.

источник: Sport24.ru
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