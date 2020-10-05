Стало известно, почему Кузяев не перешел в «Рейнджерс»

Хавбек сборной России Далер Кузяев мог оказаться в шотландском «Рейнджерс». Об этом сообщает Sport24.ru.

По информации источника, клуб предложил полузащитнику контракт с зарплатой 500 тысяч евро в год. Изначально футболист был согласен на такие условия, однако, его представители потребовали зарплату в размере одного млн евро, после чего «Рейнджерс» отказался от услуг игрока.

Этим летом 27-летний Кузяев покинул «Зенит» на правах свободного агента. В минувшем сезоне он провел 28 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Также на его счету 23 матча и один гол в составе сборной России.