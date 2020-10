Марсело и Мальдини претендуют на звание лучшего левого защитника в истории футбола

По информации источника, в список попали такие игроки, как Марсело («Реал Мадрид»), а также Паоло Мальдини – бывший футболист «Милана» и сборной Италии.

Также в число претендентов вошли: Андреас Бреме (Германия), Руд Крол (Нидерланды), Пауль Брайтнер (Германия), Антонио Кабрини (Италия), Джачинто Факкетти (Италия), Нилтон Сантос (Бразилия), Жуниор (Бразилия), Роберто Карлос (Бразилия).

Отмечается, что лучший левый защитник будет выбран путем голосования, которое проведут с 177 журналистов из ведущих мировых СМИ. Вся символическая сборная будет объявлена в декабре этого года.

