Полузащитник «Ниццы» Сиприен стал игроком «Пармы», ранее игроком интересовался «Спартак»

Итальянская команда арендовала 25-летнего француза на один сезон за 1,5 миллиона евро. По окончании соглашения игрок может подписать полноценный контракт с клубом до конца июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что в услугах футболиста были заинтересованы «Спартак» и «Астон Вилла».
Сиприен выступал за «Ниццу» с июля 2016 года. За французский клуб он провел 109 матчей, забил 23 гола и отдал 12 ассистов. Также в своей карьере он защищал цвета «Ланса».
Benvenuto, Wylan #Cyprien! ✍🏻🇫🇷💛💙— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) October 5, 2020
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