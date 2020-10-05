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05 октября 15:43
автор: Владислав Корегин

Полузащитник «Ниццы» Сиприен стал игроком «Пармы», ранее игроком интересовался «Спартак»

Пресс-служба «Пармы» объявила о трансфере полузащитника «Ниццы» Уилана Сиприена.

Итальянская команда арендовала 25-летнего француза на один сезон за 1,5 миллиона евро. По окончании соглашения игрок может подписать полноценный контракт с клубом до конца июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста были заинтересованы «Спартак» и «Астон Вилла».

Сиприен выступал за «Ниццу» с июля 2016 года. За французский клуб он провел 109 матчей, забил 23 гола и отдал 12 ассистов. Также в своей карьере он защищал цвета «Ланса».

источник: ФК «Парма»
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