Полузащитник «Ниццы» Сиприен стал игроком «Пармы», ранее игроком интересовался «Спартак»

Итальянская команда арендовала 25-летнего француза на один сезон за 1,5 миллиона евро. По окончании соглашения игрок может подписать полноценный контракт с клубом до конца июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста были заинтересованы «Спартак» и «Астон Вилла».

Сиприен выступал за «Ниццу» с июля 2016 года. За французский клуб он провел 109 матчей, забил 23 гола и отдал 12 ассистов. Также в своей карьере он защищал цвета «Ланса».