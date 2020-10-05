Александр Медведев: Чисто статистически «Зенит» был сильнее «Спартака» во всех элементах игры

Отметим, что в составе сине-бело-голубых гол забил Александр Ерохин (65-я минута). Соперник ответил результативным ударом Эсекьеля Понсе (86).

– Мы сильно расстроены тем, что не довели матч до победы. В первом тайме могли забить, и не раз. У нас было преимущество по ударам, в том числе в створ, по угловым. По всем элементам игры чисто статистически должны были побеждать, но не смогли.

Ловрен – не тот игрок, который падает сам, в отличие от ряда игроков «Спартака», которые тренируют эти нырки, особенно в штрафной. Когда он падал, его сбивали, и я тут не могу с Тедеско согласиться, – цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, что после матча с петербургским клубом главный тренер красно-белых Доменико Тедеско отметил, что защитник соперников Деян Ловрен оказывался на газоне после каждого контакта с игроками «Спартака».

После десяти туров «Зенит» вместе со московской командой лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав по 21 очку.