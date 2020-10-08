ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
08 октября 13:30
автор: Юрий Нечаев

Зе Луиш включен в заявку «Локомотива» на Лигу чемпионов

Железнодорожники стартуют на турнире 21 октября.

УЕФА опубликовал заявку «Локомотива» на групповой этап Лиги чемпионов.

В число 25 футболистов вошел нападающий Зе Луиш, подписавший контракт с московским клубом 6 октября.

Полностью заявка «Локомотива» выглядит следующим образом:

Вратари: Гилерме, Андрей Савин, Антон Коченков.
Защитники: Дмитрий Живоглядов, Виталий Лысцов, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мурило, Мацей Рыбус, Слободан Райкович, Александр Сильянов, Гжегож Крыховяк.
Полузащитники: Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Роман Тугарев, Никита Иосифов, Даниил Куликов, Максим Мухин, Дмитрий Рыбчинский.
Нападающие: Федор Смолов, Лука Джорджевич, Эдер, Франсуа Камано, Зе Луиш, Виталий Лисакович.

Добавим, что свой первый матч на турнире железнодорожники проведут 21 октября в гостях против «Зальцбурга».

Другими соперниками российского клуба по группе А стали «Бавария» и «Атлетико».

источник: UEFA (УЕФА)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Медведева сделает всё, чтобы тщательно подготовиться к другим соревнованиямРублёв проиграл в четвертьфинале «Ролан Гаррос»Зе Луиш перешёл в «Локомотив»Тюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летНищее детство и жуткая смерть: трагедия лучшей фигуристки СССР
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика