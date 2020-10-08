Зе Луиш включен в заявку «Локомотива» на Лигу чемпионов

УЕФА опубликовал заявку «Локомотива» на групповой этап Лиги чемпионов.

В число 25 футболистов вошел нападающий Зе Луиш, подписавший контракт с московским клубом 6 октября.

Полностью заявка «Локомотива» выглядит следующим образом:

Вратари: Гилерме, Андрей Савин, Антон Коченков.

Защитники: Дмитрий Живоглядов, Виталий Лысцов, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мурило, Мацей Рыбус, Слободан Райкович, Александр Сильянов, Гжегож Крыховяк.

Полузащитники: Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Роман Тугарев, Никита Иосифов, Даниил Куликов, Максим Мухин, Дмитрий Рыбчинский.

Нападающие: Федор Смолов, Лука Джорджевич, Эдер, Франсуа Камано, Зе Луиш, Виталий Лисакович.

Добавим, что свой первый матч на турнире железнодорожники проведут 21 октября в гостях против «Зальцбурга».