Зе Луиш включен в заявку «Локомотива» на Лигу чемпионов

УЕФА опубликовал заявку «Локомотива» на групповой этап Лиги чемпионов.
В число 25 футболистов вошел нападающий Зе Луиш, подписавший контракт с московским клубом 6 октября.
Полностью заявка «Локомотива» выглядит следующим образом:
Вратари: Гилерме, Андрей Савин, Антон Коченков.
Защитники: Дмитрий Живоглядов, Виталий Лысцов, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мурило, Мацей Рыбус, Слободан Райкович, Александр Сильянов, Гжегож Крыховяк.
Полузащитники: Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Роман Тугарев, Никита Иосифов, Даниил Куликов, Максим Мухин, Дмитрий Рыбчинский.
Нападающие: Федор Смолов, Лука Джорджевич, Эдер, Франсуа Камано, Зе Луиш, Виталий Лисакович.
Добавим, что свой первый матч на турнире железнодорожники проведут 21 октября в гостях против «Зальцбурга».