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08 октября 14:18
автор: Юрий Нечаев

«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Бордо» Сабали

Футболист является воспитанником «ПСЖ».

Защитник «Бордо» Юссуф Сабали может перейти в «Спартак».

Информацию о заинтересованности московского клуба в услугах 27-летнего сенегальца подтвердил агент игрока Серхан Сербест.

«Спартак» интересуется Юссуфом? Интерес есть, но пока никаких официальных сообщений с их стороны не было. Нам интересен вариант со «Спартаком». Почему бы и нет?» - цитирует агента Sport24.ru.

Сабали перешел в «Бордо» из «ПСЖ» в 2017 году. В текущем сезоне правый защитник провел за клуб шесть матчей. Контракт сенегальца рассчитан до июня 2021 года.

В активе Сабали 12 матчей в составе сборной Сенегала.

источник: Sport24.ru
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