Опубликована заявка «Краснодара» для участия в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал заявку «Краснодара» для участия в групповом этапе Лиги чемпионов.

В список вошли 25 футболистов:

Вратари: Евгений Городов, Матвей Сафонов, Андрей Синицын;

защитники: Евгений Чернов, Егор Сорокин, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Игорь Смольников, Кайо, Сергей Петров;

полузащитники: Реми Кабелла, Юрий Газинский, Вандерсон, Кристоффер Олссон, Виктор Классон, Даниил Уткин, Тонни Вилена, Эдуард Сперцян, Руслан Камболов, Дмитрий Стоцкий, Магомед-Шапи Сулейманов;

нападающие: Ари, Евгений Марков, Маркус Берг, Максим Кутовой.

В результате жеребьевки «Краснодар» попал в группу Е, где сыграет с «Ренном», «Челси» и «Севильей».

Свой первый матч на турнире «быки» проведут 20 октября в гостях против французского клуба.