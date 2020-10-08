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08 октября 14:26
автор: Юрий Нечаев

Опубликована заявка «Краснодара» для участия в Лиге чемпионов

«Быки» впервые в своей истории примут участие в самом престижном еврокубке.

УЕФА опубликовал заявку «Краснодара» для участия в групповом этапе Лиги чемпионов.

В список вошли 25 футболистов:

Вратари: Евгений Городов, Матвей Сафонов, Андрей Синицын;
защитники: Евгений Чернов, Егор Сорокин, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Игорь Смольников, Кайо, Сергей Петров;
полузащитники: Реми Кабелла, Юрий Газинский, Вандерсон, Кристоффер Олссон, Виктор Классон, Даниил Уткин, Тонни Вилена, Эдуард Сперцян, Руслан Камболов, Дмитрий Стоцкий, Магомед-Шапи Сулейманов;
нападающие: Ари, Евгений Марков, Маркус Берг, Максим Кутовой.

В результате жеребьевки «Краснодар» попал в группу Е, где сыграет с «Ренном», «Челси» и «Севильей».

Свой первый матч на турнире «быки» проведут 20 октября в гостях против французского клуба.

источник: UEFA (УЕФА)
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