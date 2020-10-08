Александр Медведев: Трансферную кампанию «Зенита» под Лигу чемпионов оцениваю на четверочку

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил работу клуба на трансферном рынке.

«У нас были и другие намерения, но, к сожалению, не удалось их реализовать. Трансферную кампанию под Лигу чемпионов оцениваю на четверочку.

Не исключаю, что будут приобретения под чемпионат России. У нас есть время до 17 октября», - цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, в это межсезонье состав питерцев пополнили защитник Деян Ловрен и полузащитник Вендел. Также из аренд вернулись Данил Круговой, Денис Терентьев и Андрей Мостовой.

Добавим, что в результате жеребьевки Лиги чемпионов «Зенит» попал в группу F, где сыграет с «Брюгге», «Лацио» и дортмундской «Боруссией».