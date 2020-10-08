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08 октября 15:13
автор: Юрий Нечаев

Кварацхелия признан лучшим игроком «Рубина» в сентябре

Болельщики признали грузина лучшим второй месяц подряд.

Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком «Рубина» в сентябре.

Грузинский полузащитник в прошлом месяце забил гол в ворота «Ротора», а также заработал для своей команды два пенальти, что позволило ему набрать 50% голосов в опросе болельщиков.

Пресс-служба казанского клуба сообщает, что Хвича опередил Хван Ин Бома (38%) и Оливера Абильдгора (5%).

Добавим, что «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.

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