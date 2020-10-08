Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком «Рубина» в сентябре.

Яркий дриблинг, гол и два заработанных пенальти💥



🏆Победу во второй раз в этом сезоне одержал Хвича Кварацхелия, который набрал 50% голосов.



На втором месте Ин Бом – 38%. На третьем Оливер Абильдгор – 5%. pic.twitter.com/RR74qe5ZZ8 — «Рубин» Казань (@fcrk) October 8, 2020

Грузинский полузащитник в прошлом месяце забил гол в ворота «Ротора», а также заработал для своей команды два пенальти, что позволило ему набрать 50% голосов в опросе болельщиков.

Пресс-служба казанского клуба сообщает, что Хвича опередил Хван Ин Бома (38%) и Оливера Абильдгора (5%).